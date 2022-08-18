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Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

AA / Emrah Oktay - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Galatasaray Spor Haberler

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