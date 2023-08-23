Süper Lig'de 3. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları ise ileri bir tarihe ertelendi.

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

25 AĞUSTOS CUMA:

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu