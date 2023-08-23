Süper Lig'de 3. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları ise ileri bir tarihe ertelendi.
İSTANBUL,
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.
Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
25 AĞUSTOS CUMA:
21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
27 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu