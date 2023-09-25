Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak erteleme maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. İstanbulspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçını ise Zorbay Küçük yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İstanbulspor- Galatasaray : Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
Kaynak: AA / Spor