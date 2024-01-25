Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray takibini sürdürdü. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2
MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1
Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0
Galatasaray-İstanbulspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|22
|18
|3
|1
|59
|17
|42
|57
|2.GALATASARAY
|22
|18
|3
|1
|46
|13
|33
|57
|3.TRABZONSPOR
|22
|11
|4
|7
|36
|28
|8
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|22
|11
|3
|8
|33
|30
|3
|36
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|10
|5
|7
|27
|29
|-2
|35
|6.BITEXEN ANTALYASPOR
|22
|8
|9
|5
|28
|22
|6
|33
|7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|22
|7
|10
|5
|34
|26
|8
|31
|8.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|8
|5
|9
|38
|43
|-5
|29
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|6
|10
|6
|29
|26
|3
|28
|10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|22
|7
|6
|9
|26
|26
|0
|27
|11.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|22
|8
|5
|9
|27
|32
|-5
|26
|12.CORENDON ALANYASPOR
|22
|6
|8
|8
|24
|31
|-7
|26
|13.EMS YAPI SİVASSPOR
|22
|6
|8
|8
|27
|35
|-8
|26
|14.YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|7
|4
|11
|26
|32
|-6
|25
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|22
|6
|5
|11
|25
|33
|-8
|23
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|4
|10
|8
|27
|31
|-4
|22
|17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|22
|5
|7
|10
|28
|45
|-17
|22
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|5
|6
|11
|23
|26
|-3
|21
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|22
|4
|9
|9
|21
|34
|-13
|21
|20.İSTANBULSPOR
|22
|3
|4
|15
|16
|41
|-25
|10
Gelecek hafta programı
Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
28 Ocak Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)