Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 25 hakem görev yapacak

En yaşlı hakem Volkan Bayarslan (45)En genç hakemler Cihan Aydın, Zorbay Küçük (31)En çok maç yöneten hakem Mete Kalkavan (284)En az maç yöneten hakem Cihan Aydın (36)En çok kart gösteren hakem Mete Kalkavan (1267)En çok sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan (1196)En çok kırmızı kart...

En yaşlı hakem Volkan Bayarslan (45)

En genç hakemler Cihan Aydın, Zorbay Küçük (31)

ERCAN ATA / ANKARA, - Yeni adı Trendyol Süper Lig olan 2023-2024 futbol sezonunda sahada görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendi. Önceki sezonda 29 olan sayı bu sezon 25 olarak açıklandı. Yeni listede yer alan 15 hakem, Avrupa ve dünyadaki organizasyonlarda hiç görev almadı.

ÇAĞDAŞ ALTAY, 37 YAŞINDA, İSTANBUL: Üst liglerdeki kariyerine 2018 yılında başladı ve bugüne kadar 54 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 207 sarı, 15 kırmızı kart gösterdi. Çağdaş Altay, 2018-2023 yıllarında 1'inci Lig'de 32 maçta 141 sarı, 13 kırmızı kart gösterdi. Süper Lig'de ise 2021-2023 yıllarında 11 maçta 40 sarı, 2 kırmızı gösterdi. Çağdaş Altay, Türkiye Kupası'nda ise 11 karşılaşmada görev aldı ve 26 kez sarı kartına başvurdu.

ZORBAY KÜÇÜK, 31 YAŞINDA, ADANA: Süper Lig'in en genç ikinci hakemi olan Küçük, Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1'inci Lig ve yurt dışı kariyerinde 102 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 458 sarı, 25 de kırmızı kart gösterdi. 2017 yılında başlayan üst ligler kariyerinde yurt dışında 2 FIFA hazırlık maçı, 3 sarı kart gösterdi. FIFA U21 hazırlık maçı 1 kez, 3 sarı kart çıkardı. FIFA U18 hazırlık maçında 1 kez görev yaparken 4 sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, Süper Lig'de ise 2017-2023 yıllarında 66 maçta 308 sarı, 18 kırmızı; 2017-2023 yıllarında ise 1'inci Lig kariyerinde ise 24 maçta 115 sarı, 5 kırmızı, Türkiye Kupası'nda ise 8 maç 25 sarı ve 2 kırmızı kart gösterdi.