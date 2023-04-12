Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.
Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor