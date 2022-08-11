Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN: 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN13 AĞUSTOS CUMARTESİ: 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE14 AĞUSTOS PAZAR: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL15 AĞUSTOS PAZARTESİ: 19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor