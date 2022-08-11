Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle: YARIN: 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN 13 AĞUSTOS CUMARTESİ: 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA 21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM 21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE 14 AĞUSTOS PAZAR: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY 19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL 15 AĞUSTOS PAZARTESİ: 19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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