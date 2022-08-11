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Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN

13 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA

21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM

21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE

14 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL

15 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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