Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Ligin açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - A. Hatayspor mücadelesini Abdülkadir Bitigen yönetecekken, Galatasaray - Giresunspor maçını Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasını Yasin Kol ve Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle: Yarın 21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor: Abdülkadir Bitigen 13 Ağustos Cumartesi 19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor: Suat Arslanboğa 21.45 Galatasaray - Giresunspor: Kadir Sağlam 21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge 14 Ağustos Pazar 19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor: Çağdaş Altay 19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş: Yasin Kol 15 Ağustos Pazartesi 19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Abdülkadir Bitigen Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

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