Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Ligin açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - A. Hatayspor mücadelesini Abdülkadir Bitigen yönetecekken, Galatasaray - Giresunspor maçını Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasını Yasin Kol ve Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:
Yarın
21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor: Abdülkadir Bitigen
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor: Suat Arslanboğa
21.45 Galatasaray - Giresunspor: Kadir Sağlam
21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor: Çağdaş Altay
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş: Yasin Kol
15 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL