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Süper Lig'de 19. hafta maçları yarın başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de sezonun ikinci devresi 10 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Ligde 19. hafta heyecanı yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK yarın saat 17.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Hafta 7 Ocak Pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Süper Lig'de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

7 Ocak Pazar

13.30 Kayserispor - Sivasspor

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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