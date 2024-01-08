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Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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İSTANBUL, Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

İSTANBUL,

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN;

17.00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

17.00 Pendikspor - Antalyaspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR

20.00 Kasımpaşa - Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan) BURAK PAKKAN

20.00 Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN

10 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin) ÜMİT ÖZTÜRK

17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) BURAK ŞEKER

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor (Ülker) KADİR SAĞLAM

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor (Yeni Adana) MURAT ERDOĞAN

11 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Sivasspor - Galatasaray (BG Grup 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Trabzonspor - Samsunspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu İstanbulspor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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