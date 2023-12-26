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TFF Açıkladı: Süper Lig'in Ertelenen Maçlarının Programı Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı. Programa göre, 16'nci hafta maçları 9-11 Ocak tarihleri arasında oynanacak. 19'uncu hafta maçları 5-7 Ocak tarihleri arasında, 20'nci hafta maçları ise 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ertelenen 16'nci hafta ile 19 ve 20'nci hafta maçlarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

16'NCI HAFTA

9 OCAK SALI

17.00 Pendikspor-Antalyaspor (Pendik)

17.00 Alanyaspor- Mke Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa- Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Ülker)

11 OCAK PERŞEMBE

17.00 Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

19'UNCU HAFTA

5 OCAK CUMA

17.00 Gaziantep FK-Pendikspor (Kalyon)

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Rizespor-Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor- Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-Konyaspor (RAMS Park)

20'NCİ HAFTA

13 OCAK CUMARTESİ

13.30 Hatayspor-Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 OCAK PAZAR

13.30 İstanbulspor-Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Samsunspor-Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 OCAK PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Kayserispor (RAMS Park)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu MKE Ankaragücü Başakşehir Futbol Spor Haberler

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