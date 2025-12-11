Haberler

Süper Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park)

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title