Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Süper Lig'de 15. Hafta Heyecanı Başlıyor

Süper Lig'de 15. Hafta Heyecanı Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ile başlayacak. Hafta, 7 Aralık'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası yarın oynanacak Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak. Bodrum FK haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor

16.00 Sivasspor - Galatasaray

16.00 Kayserispor - Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Hatayspor

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Esad'ın kaplanı vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.