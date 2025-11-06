Trendyol Süper Lig 12. Hafta Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rize Spor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)