Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
12'nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
11 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN
19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK
12 KASIM PAZAR:
13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN
16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER
16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER