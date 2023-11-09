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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

12'nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

11 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN

19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 KASIM PAZAR:

13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN

16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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