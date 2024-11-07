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Süper Lig'de 12. Hafta Maçları Başlıyor

Süper Lig'de 12. Hafta Maçları Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa-Kayserispor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmalarında Galatasaray, Samsunspor'u konuk ederken, Fenerbahçe Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Başakşehir'e konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa- Kayserispor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında lider Galatasaray, 2. sırada yer alan Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Başakşehir'e konuk olacak. Bu haftayı Corendon Alanyaspor, BAY geçecek.

Süper Lig'de 12. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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