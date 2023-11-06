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Süper Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları

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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray liderliği sürdürürken, Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybetti. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.

Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4

Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3

TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2

Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 1110102161531
2.FENERBAHÇE 1110013182330
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 1163223121121
4.TRABZONSPOR 116141913619
5.BEŞİKTAŞ 116141714319
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR115421310319
7.KASIMPAŞA 115331819-118
8.BITEXEN ANTALYASPOR114341313015
9.ATAKAŞ HATAYSPOR113531815314
10.EMS YAPI SİVASSPOR113531314-114
11.ÇAYKUR RİZESPOR 114251017-714
12.MKE ANKARAGÜCÜ113441815313
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11407917-812
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK112541010011
15.CORENDON ALANYASPOR11245914-510
16.TÜMOSAN KONYASPOR112451016-610
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 112451425-1110
18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ11236815-79
19.YILPORT SAMSUNSPOR10127717-105
20.İSTANBULSPOR 10127819-115

Kaynak: AA / Spor

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