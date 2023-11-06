Süper Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray liderliği sürdürürken, Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybetti. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.
Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1
İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4
Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3
TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2
Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|11
|10
|1
|0
|21
|6
|15
|31
|2.FENERBAHÇE
|11
|10
|0
|1
|31
|8
|23
|30
|3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|11
|6
|3
|2
|23
|12
|11
|21
|4.TRABZONSPOR
|11
|6
|1
|4
|19
|13
|6
|19
|5.BEŞİKTAŞ
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|3
|19
|6.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|11
|5
|4
|2
|13
|10
|3
|19
|7.KASIMPAŞA
|11
|5
|3
|3
|18
|19
|-1
|18
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|3
|5
|3
|18
|15
|3
|14
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|11
|3
|5
|3
|13
|14
|-1
|14
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|4
|2
|5
|10
|17
|-7
|14
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|3
|4
|4
|18
|15
|3
|13
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|11
|4
|0
|7
|9
|17
|-8
|12
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|2
|5
|4
|10
|10
|0
|11
|15.CORENDON ALANYASPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|14
|-5
|10
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|11
|2
|4
|5
|10
|16
|-6
|10
|17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|11
|2
|4
|5
|14
|25
|-11
|10
|18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|11
|2
|3
|6
|8
|15
|-7
|9
|19.YILPORT SAMSUNSPOR
|10
|1
|2
|7
|7
|17
|-10
|5
|20.İSTANBULSPOR
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|-11
|5