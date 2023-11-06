Süper Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray liderliği sürdürürken, Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybetti. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Mondihome Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün diğer müsabakasında ise Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle 11. haftayı lider kapattı.

Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 2-1

İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4

Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: 3-3

TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: 3-2

Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Puan durumu