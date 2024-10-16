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Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig 9. Hafta Hakemleri Belirlendi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Maçlar 19-21 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'de karşılaşmalar 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet adresinden duyuruldu.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Futbol Yaşam Spor

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