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Süper Lig 9. Hafta: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü, Fenerbahçe Puan Kaybı Yaşadı

Süper Lig 9. Hafta: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü, Fenerbahçe Puan Kaybı Yaşadı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray 25 puanla liderliğini devam ettirirken, Beşiktaş Konyaspor karşısında galip gelerek ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Haftanın en gollü maçı Sivasspor - Hatayspor arasında oynandı ve 3-2 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray 25 puanla liderliğini sürdürürken, Beşiktaş sahasında 3 puana uzandı ve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise Samsunspor deplasmanında puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın en gollü maçı Sivasspor ile Hatayspor arasında (3-2) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 24 gol atıldı. Lider Galatasaray, Antalya'da 3 puanı 3 golle alarak puanını 25'e yükseltti. Haftaya ikinci sırada giren Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, ev sahibi puanını 19'a yükseltti. Milli ara öncesi BAY geçen sarı-lacivertliler 2 puan kaybederek 17 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı. Beşiktaş ise Konyaspor'u konuk ederken aldığı galibiyetle 20 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. En önemli karşılaşmalarda biri olan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde gülen taraf son dakika golüyle bordo-mavililer oldu.

Haftayı BAY geçen Adana Demirspor ile birlikte Kayserispor ve Hatayspor'un galibiyet hasreti sürdü.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

Eyüpspor - Göztepe: 1-0

Antalyaspor - Galatasaray: 0-3

Sivasspor - Hatayspor: 3-2

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2

Bodrum FK - Çaykur Rizespor: 0-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Samsunspor Fenerbahçe Hatayspor Sivasspor Konyaspor Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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