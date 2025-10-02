Süper Lig 8. Hafta Hakemleri Açıklandı

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu. Süper Lig'de 8'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe - Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler