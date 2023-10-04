Süper Lig 8. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. İşte haftanın programı ve hakemler...

İSTANBUL, Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

6 EKİM CUMA

20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM

7 EKİM CUMARTESİ

13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE

19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK

8 EKİM PAZAR

13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN