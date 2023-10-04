Süper Lig 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. İşte haftanın programı ve hakemler...
İSTANBUL, Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;
6 EKİM CUMA
20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM
7 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE
19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK
8 EKİM PAZAR
13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN