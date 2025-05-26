Süper Lig 38. Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig 38. Hafta Maç Programı Açıklandı
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Kayserispor, Süper Lig'in 38. hafta maçında 1 Haziran Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 38. hafta maç programı belli oldu. Kayserispor, sezonun son maçını 1 Haziran Pazar günü oynayacak.

Sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak 45 puanla haftayı tamamlayan Kayserispor, son hafta maçına 1 Haziran Pazar günü çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Süper Lig'in 38. hafta maç programına göre Samsunspor ile Kayserispor arasındaki maç 1 Haziran Pazar günü oynanacak. Müsabakanın başlama saati 19: 00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 38. hafta maçları 30 Mayıs Cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-Başakşehir, Antalyaspor-Trabzonspor maçı ile başlayacak ve Bodrumspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kayserispor maçları ile sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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