Süper Lig 37. Hafta Maçları ve Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 37. Hafta Maçları ve Hakemleri Açıklandı
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Süper Lig'de 37. haftanın maçları 24 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Maçlarda görev alacak hakemler de açıklandı.

SÜPER Lig'in 37'nci haftası 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 3 maç ile başlayacak. 37'nci haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı.

Ligde 37'nci haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 MAYIS PAZAR

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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