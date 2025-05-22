Süper Lig 37. Hafta Maçları ve Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'de 37. haftanın maçları 24 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Maçlarda görev alacak hakemler de açıklandı.
SÜPER Lig'in 37'nci haftası 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 3 maç ile başlayacak. 37'nci haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı.
Ligde 37'nci haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
24 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 MAYIS PAZAR
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan