Süper Lig 35. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi. Adana Demirspor - Beşiktaş maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 35'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Dijital atama yöntemi ile belirlenen haftanın hakemleri şu şekilde;YARIN16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Kayserispor-Alanyaspor: Yasin Kol19.00 Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
21 MAYIS PAZAR16.00 Ümraniyespor-Ankaragücü: Mete Kalkavan19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor