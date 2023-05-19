Süper Lig 35. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 35'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Dijital atama yöntemi ile belirlenen haftanın hakemleri şu şekilde;

21 MAYIS PAZAR

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman