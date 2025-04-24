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Süper Lig 33. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig 33. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maç programı ve hakem atamaları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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