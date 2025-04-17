Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Süper Lig 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftalık programda yer alan karşılaşmalar ve hakem atamaları detaylandırıldı.

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.