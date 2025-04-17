Süper Lig 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftalık programda yer alan karşılaşmalar ve hakem atamaları detaylandırıldı.
SÜPER Lig'in 32'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 NİSAN PAZAR:
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan