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Süper Lig 32. Hafta Maç Tarihleri Belli Oldu

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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç 20 Nisan Pazar günü saat 19:00'da yapılacak. Haftanın diğer maçları da açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un deplasmandaki Fenerbahçe maçının 20 Nisan Pazar günü oynanmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor, ligin 32.haftasındaki Fenerbahçe maçını 20 Nisan Pazar günü oynayacak. Bu maçın başlama saati 19: 00 olarak belirlendi. Ligin 32.haftasının maç programı şu şekilde:

18 Nisan Cuma:

20: 00 Hatayspor-Konyaspor

20: 00 Galatasaray-Bodrumspor

19 Nisan Cumartesi

13: 30 Kasımpaşa-Sivasspor

16: 00 Adana DS-Trabzonspor

19: 00 Göztepe-Beşiktaş

20 Nisan Pazar

13: 30 Başakşehir FK-Gaziantep FK

16: 00 Ç.Rizespor-Eyüpspor

19: 00 Fenerbahçe-Kayserispor

21 Nisan Pazartesi

20: 00 Alanyaspor-Samsunspor - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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