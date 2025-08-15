Süper Lig 3. ve 4. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 3. ve 4. Hafta Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programını duyurdu. Kayserispor, Galatasaray ile 24 Ağustos 2025'te karşılaşacak.

Kayserispor'un 3. haftada sahasındaki Galatasaray ile 4.haftada ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın 3.ve 4.haftada oynayacağı maç programı şu şekilde;

3.Hafta

Kayserispor-Galatasaray

25 Ağustos 2025 Pazar / 21.30

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

4.Hafta

Kocaelispor-Kayserispor

30 Ağustos 2025 Cumartesi / 19.00

Kocaeli Stadyumu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
