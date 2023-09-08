Süper Lig 3. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımların play-off turu maçları sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 3. haftasındaki 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler açıklandı.

Süper Lig'de Avrupa maçları sebebiyle ertelenen 3'üncü hafta maçlarının programı belli oldu.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takımların play-off turu maçları sebebiyle TFF tarafından ertelenen Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program şu şekilde:

26 Eylül Salı

20: 30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20: 00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20: 00 Fenerbahçe - Başakşehir