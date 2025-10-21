Süper Lig 3. Hafta Erteleme Müsabakalarının Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme müsabakalarının hakemleri şu şekilde olacak:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor