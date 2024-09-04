Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Kayserispor maçlarının programı açıklandı.

Avrupa kupalarında play-off müsabakalarına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen karşılaşmalarını programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelenen müsabakaların 17-18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor - Kayserispor - İSTANBUL