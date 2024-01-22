Üye Girişi
Haberler

Süper Lig 22. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Maç programı ve hakemlerin görevleri de duyuruldu.

İSTANBUL,

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER

20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN

24 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN

25 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İstanbulspor Hatayspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title