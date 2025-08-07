Süper Lig 2025-26 Sezonu Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Sezonun açılış mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

