Süper Lig 2025-26 Sezonu Hakemleri Belli Oldu
Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Sezonun açılış mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay