Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Açıklandı

Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 8 Ağustos 2025'te başlayacağını ve 17 Mayıs 2026'da sona ereceğini duyurdu. Ligin ilk yarısı Aralık 2025'te tamamlanacak.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025'te başlayacak ve 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun planlamasını belirledi. Süper Lig'in ilk haftası 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak. Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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