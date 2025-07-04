Süper Lig 2025-2026 Kura Çekimi Değerlendirildi

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor'un yöneticileri kurayı değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, çekilen kuranın, son 3 sezondaki fikstüre çok benzediğini vurgulayarak, "Fikstür, tam beklediğim gibi oldu. Sevindiğim husus da 6 numarayı çekmemiş olmamızdı. Yoksa Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmek zorunda kalacaktık. Umarım adil bir yarış olur. Umarım hakemler, verilen görevleri yerine getirirler." diye konuştu.

Belgü, bir gazetecinin "Neden kura sonrası çekilen toplu fotoğrafta yer almadınız?" sorusuna ise "Benim kulübüme ve başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam." yanıtını verdi.

Öztürk: "Galatasaray, bu sezonda da şampiyonluk için yarışacak"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise keyifli bir sezon olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'e 'Hoş geldin' diyoruz. Gençlerbirliği'ni ve Kocaelispor'u çok özlemiştik. Fatih Karagümrük de artık bizden biri. Olması gereken yere tekrar geldiler. Galatasaray, bu sezonda da şampiyonluk için yarışacak. Son 3 sezondur oturmuş bir kadromuz olması bizim için bir avantaj. Başkanımızın da dediği gibi bu yıl Türkiye'nin gerçek 5 yıldıza sahip olan tek takımı Galatasaray, 26. şampiyonluğu kucaklayacak. Okan hocamızın ve gözlemci ekibimizin talepleri doğrultusunda tüm yönetim, transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek yönetiyor. Başkanımız, başkan vekillerine yetki veriyor. Abdullah Kavukcu, Almanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Leroy Sane'yi kadromuza kattı. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in talimatları doğrultusunda Avrupa'da en üst seviyeye gitmek ve yabancı takımları yenmek hedefimiz."

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, hedeflerinin stressiz bir sezon geçirmek olduğunu aktararak, "2025-26 sezonunun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpspor'un Süper Lig arenasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerle rekabet edebiliyor olması çok değerli. Hedefimiz sezonu düşme hattından uzak ve stressiz bir şekilde tamamlamak." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay transferini değerlendiren Kulaksız, "Bizim adımıza çok önemli ve değerli bir transfer. O da çok istekli ve özverili bir şekilde aramıza katılarak çalışmalara başladı. Teknik heyetle yaptığımız planlamada 6 transferimiz daha olacak. Kadromuzda sözleşmesi biten oyuncularımız olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyor." dedi.

Yeni sezonun ikinci devresini yenilenecek olan sahalarında oynamak istediklerini aktaran Kulaksız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın destekleriyle Eyüpspor'a yakışır bir stadyumu ligin ikinci yarısına veya önümüzdeki sezona yetiştirmek için bir proje başlattık. Stadımızın projesi hazır. Yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Başarabilirsek ligin ikinci yarısındaki maçlarımızı kendi stadyumumuzda oynamak istiyoruz. 8 bin 500 kapasiteli, UEFA standartlarında, 4 tarafı tribünle çevrili, taraftarımıza yakışır projemizi hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, büyük bir camia olduklarını anlatarak, "Aslında olmamız gereken Süper Lig'e geri döndük. Kocaelispor olarak ülkemizi Avrupa'da temsil ettik. Türkiye Kupası'nı da iki kere kazandık. İlk 7 haftamızda 3 tane büyük maçımız var. Allah yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.