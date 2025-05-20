Süper Lig, 2024-25 Sezonunda En Fazla Uzatma Süresi Olan Lig Oldu

Süper Lig, 2024-25 Sezonunda En Fazla Uzatma Süresi Olan Lig Oldu
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Trendyol Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına ortalama 10 dakika 27 saniyelik uzatma süresiyle UEFA sıralamasında en fazla uzatma süresi eklenen lig olarak öne çıktı. İngiltere Premier Lig ikinci, Fransa Ligue 1 ise üçüncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri verildi.

Süper Lig, maç başına ortalama 10 dakika 27 saniye ile 2024-25 sezonunda "karşılaşmaları en fazla uzayan lig" listesinin başında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in maç başına 9 dakika 46 saniyeyle ikinci sırada olduğu listede Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ortalama 9 dakika 25 saniyelik uzatma süresiyle üçüncü basamağa yerleşti.

Avrupa'nın önde gelen ilk 10 liginde maç başına eklenen "ortalama uzatma süreleri" şöyle:

1. Süper Lig: 10.27

2. Premier Lig: 09.46

3. Ligue 1: 09.25

4. LaLiga: 09.06

5. Portekiz Ligi: 09.04

6. Belçika Pro Lig: 08.48

7. Çekya Ligi: 07.58

8. Bundesliga: 07.53

9. Eredivisie: 07.34

10. Serie A: 07.12

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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