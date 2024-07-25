Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk 2 Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2024-2005 sezonunun ilk 2 hafta programını açıkladı. Kayserispor- Sivasspor maçının tarihi de belli oldu.

Süper Lig'de 2024--2025 futbol sezonunun ilk 2 haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezonun açılış maçının Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacağını duyurdu. Sezonun ilk maçı saat 21: 00'de başlayacak. Kayserispor'un BAY geçeceği ilk hafta, 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar ile tamamlanacak.

Sezonun 2. haftası 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı ile start alacak. Kayserispor ise sahasında Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 19: 15'te başlayacak. Haftanın son maçları 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Bu haftada da Trabzonspor BAY geçecek. - KAYSERİ