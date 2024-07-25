Üye Girişi
Haberler

Süper Lig 2024-2025 Sezonunun İlk 2 Hafta Programı Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk 2 hafta programını açıkladı. Kayserispor-Sivasspor maçının tarihi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2024-2005 sezonunun ilk 2 hafta programını açıkladı. Kayserispor- Sivasspor maçının tarihi de belli oldu.

Süper Lig'de 2024--2025 futbol sezonunun ilk 2 haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezonun açılış maçının Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacağını duyurdu. Sezonun ilk maçı saat 21: 00'de başlayacak. Kayserispor'un BAY geçeceği ilk hafta, 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar ile tamamlanacak.

Sezonun 2. haftası 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı ile start alacak. Kayserispor ise sahasında Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 19: 15'te başlayacak. Haftanın son maçları 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Bu haftada da Trabzonspor BAY geçecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor Sivasspor Kayseri Futbol Spor Güncel Haberler

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

 ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

 Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title