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Süper Lig 2023-24 Sezonu Maç Programı Belli Oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasının maç programı açıklandı. Yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasında oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 1'inci haftanın programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig'de 2'nci hafta programı:

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Antalyaspor Spor Haberler

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