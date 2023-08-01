Süper Lig 2023-24 Sezonu Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasının maç programı açıklandı. Yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasında oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe