Süper Lig 2023-24 Sezonu Maç Programı Belli Oldu
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Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasının maç programı açıklandı. Yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasında oynanacak olan maçların programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.Süper Lig'de 1'inci haftanın programı şu şekilde: 11 Ağustos Cuma 21.00 Trabzonspor-Antalyaspor12 Ağustos Cumartesi19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü19.15 Konyaspor-İstanbulspor21.45 Pendikspor-Hatayspor21.45 Kayserispor-Galatasaray13 Ağustos Pazar 19.15 Sivasspor-Samsunspor21.45 Adana Demirspor-Rizespor21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK14 Ağustos Pazartesi 21.00 Alanyaspor-Başakşehir21.00 Karagümrük-BeşiktaşSüper Lig'de 2'nci hafta programı: 18 Ağustos Cuma 21.00 İstanbulspor-Kayserispor21.00 Antalyaspor-Konyaspor19 Ağustos Cumartesi 19.15 Rizespor-Alanyaspor21.45 Hatayspor-Kasımpaşa21.45 Galatasaray-Trabzonspor20 Ağustos Pazar 19.15 Başakşehir-Karagümrük21.45 Gaziantep FK-Sivasspor21.45 Beşiktaş-Pendikspor 21 Ağustos Pazartesi 21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor
21.00 Samsunspor-Fenerbahçe
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor