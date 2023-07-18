Süper Lig 2023-2024 Sezonu İlk Hafta Maçları Belli Oldu
Spor Haberleri
Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları açıklandı. İşte maçların detayları...
Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk hafta maçları belli oldu
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor - Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor