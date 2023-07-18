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Süper Lig 2023-2024 Sezonu İlk Hafta Maçları Belli Oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları açıklandı. İşte maçların detayları...

Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk hafta maçları belli oldu

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Kayserispor Pendikspor Spor Haberler

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