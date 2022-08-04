Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;

YARIN:

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)  ARDA KARDEŞLER

6 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

8 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Arda Kardeşler İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title