Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle; YARIN: 21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER 6 AĞUSTOS CUMARTESİ: 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN 21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK 7 AĞUSTOS PAZAR: 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK 19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN 21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN 8 AĞUSTOS PAZARTESİ: 19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK 21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK 21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Arda Kardeşler İstanbulspor Trabzonspor Spor Haberler

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