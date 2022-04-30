Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor!

Maçın bittiğini zanneden yüzlerce taraftar sahaya girdi

Taraftarların tribüne gönderilmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında taraftarlar, hakemin çaldığı düdükle karşılaşmanın bir anda bittiğini zannederek sahaya girdiler. Yüzlerce taraftarların bir anda sahaya dolmasıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan yoğun anonsların ardından taraftarlar tekrar tribünlere döndüler. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikanın ardından kaldığı yerden devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor