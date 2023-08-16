Süper Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 AĞUSTOS CUMA

21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

19 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

21 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın