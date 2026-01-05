Süper Kupa yarı finalinde kritik soru: Galatasaray mı Trabzonspor mu finale çıkacak?

Spor yorumcusu Semih Sezerli, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor mücadelesi öncesinde dikkat çeken analizlerde bulundu. Karşılaşmanın zamanlamasından kadro eksiklerine, teknik direktörlerin oyuncularla kurduğu ilişkiden maçın skor senaryolarına kadar birçok başlığı ele alan Sezerli, final biletini alacak takımın sahadaki detaylarda gizli olduğunu vurguladı.

MAÇIN ZAMANLAMASI, KADRO EKSİKLERİ VE TEKNİK ADAM FAKTÖRÜ

Semih Sezerli, Süper Kupa yarı finalinin ara tatil dönemine denk gelmesini eleştirerek, bu tür kritik maçların takımların dinlenme ve toparlanma sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Karşılaşmaya Trabzonspor'un sayısal olarak daha eksik çıkacağını belirten Sezerli, Galatasaray'ın ise nitelik anlamında önemli eksikleri olduğunu dile getirdi.

Teknik direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke'ye de ayrı bir parantez açan Sezerli, iki ismin ortak noktasının oyuncularla güçlü bağ kurabilmeleri olduğunu vurguladı. Bu iletişimin özellikle böyle yüksek tansiyonlu maçlarda sahaya olumlu yansıdığını ifade eden Sezerli, teknik adamların maç içindeki hamlelerinin belirleyici olacağını söyledi.

SKOR SENARYOSU VE MAÇI BELİRLEYECEK KRİTİK İSİMLER

Maçın gidişatına göre favorinin değişebileceğini belirten Semih Sezerli, yüksek skorlu bir karşılaşma olması halinde Galatasaray'ın kazanma ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade etti. Buna karşılık mücadelenin düşük skorda kalması durumunda Trabzonspor'un oyunu dengeleyerek avantaj yakalayabileceğini dile getirdi.

Galatasaray cephesinde Sane, Barış Alper ve Yunus'un maçın kaderini belirleyebilecek isimler olduğunu söyleyen Sezerli, Trabzonspor'un sol kanadı ile Galatasaray'ın sağ kanadı arasında ciddi bir düello yaşanacağını vurguladı. Bordo-mavililerde Onuachu'nun yokluğunun hem skor üretimi hem de takım savunması açısından önemli bir eksiklik yaratacağını ifade eden Sezerli, Eren Elmalı'nın kötü geçen bir sürecin ardından ilk 11'de başlaması halinde bunun oyuncu için adeta bir ödül niteliği taşıyacağını belirtti.