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Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

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Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü. İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade ediliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.

"ATATÜRK PANKARTI VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN YOK"

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü.

İKİ KULÜP SAHAYA ÇIKMAYABİLİR

İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade ediliyor.

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

GELİŞMEYİ FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ DUYURDU

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşanan krizi ilk duyuran isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılaşmaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

"ALMANYA BİZİ KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE DURUŞUMUZ SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilirGalatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan.

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

"ATATÜRK" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz sosyal medya platformu X'te de gündem oldu. Yüzlerce kullanıcının konuyla ilgili yorumları sonrası "Atatürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

burak sencanli:

Eyyy Mehmet büyükekşi utanıyormusun Acaba bu istek ve baskılar senin eserin

Yanıtla355
Ahmet Say:

Arapları bu yüzden seviyorum batılılar gibi iki yüzlü değiller kula kulluk etmeyiz biz

Yanıtla345
simit bekleyen martı:

eğer böyle bir durum varsa ve fener sahaya çıkarsa bi daha adını anmam. gondiklemişim suudi arabistanı

Yanıtla828
Ahmet Altunok:

BENCE DE ÇIKMAYIN KARDEŞİM BÖYLE BIRSEY NASIL OLUR

Yanıtla116
Atilla Akkuş:

BÖYLE BİŞEY TEKLİF ETTİKLERİ İÇİN PAZARLIKMI YAPIYORSUNUZ STATMI YOK KARDEŞİM ÇIKIN GELİN ÜLKEMİZE...

Yanıtla112
Osman Tokgonul:

Parayı verdim düdüğü ben çalarım mı demek istiyor bu Suud ? Size bir şey diyeyim mi . kabahati orada burada aramamalı , kabahatin büyüğü bizim TFF de . Üç kuruşa tamah edip böylesi milletlerin kuklası oluyoruz . Vallahi yuh olsun bize .

Yanıtla09
Sami İşgören:

ülkemizin neyi vardıda arap ülkesine diz çöküyorsunuz,yazıklar olsun neyin peşindesiniz

Yanıtla08
Eclipse Moon34:

Çıkmayın tabiki dönün gelin koyu bir Beşiktaşlı olarak Türkiyem diyorum çıkmayın gelin tam destek

Yanıtla06
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