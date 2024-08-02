SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede?

Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında oynanacak ve yeni sezon öncesinde büyük bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında oynanacak ve yeni sezon öncesinde büyük bir mücadeleye sahne olacak.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak açıklandı.