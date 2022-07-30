Süper Kupa Finali'ni Millet Bahçesi'nde izlediler, 4-0'lık kupa zaferini böyle kutladılar - Haberler

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Süper Kupa Finali'ni Millet Bahçesi'nde izlediler, 4-0'lık kupa zaferini böyle kutladılar

Süper Kupa Finali'ni Millet Bahçesi'nde izlediler, 4-0'lık kupa zaferini böyle kutladılar

Trabzonspor'un Sivasspor ile bu akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa Finali'ni Trabzon'daki bordo-mavili taraftarlar Ortahisar Millet Parkı'nda izlediler.

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Trabzonspor'un Sivasspor ile bu akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa Finali'ni Trabzon'daki bordo-mavili taraftarlar Ortahisar Millet Parkı'nda izlediler. 4-0 galibiyetle biten karşılaşma sonrası Trabzonsporlu binlerce taraftar büyük sevinç yaşadılar.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde '61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen '2. Uluslararası Horon Festivali kapsamında kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyen binlerce Trabzonsporlu taraftar Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılarak yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi'nde kupa coşkusuna ortak oldular.

Son şampiyonu destekleyen taraftarlar tezahüratlarla takımlarına Trabzon'dan destek olurken, atılan gollerden ve maçın bitiminin ardından büyük coşku yaşadılar. 4-0 galibiyetle biten karşılaşma sonrası Trabzonsporlu binlerce taraftarın kupa sevinci geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan şampiyonluk sevinci ve kutlamalarını aratmadı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Süper Kupa Ortahisar Trabzon Spor Haberler

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