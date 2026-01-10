Haberler

Süper Kupa Finali için geri sayım başladı

Güncelleme:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde, olumsuz hava koşullarına rağmen taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı. Maçın başlama saati, TFF tarafından 18.45'e alındı ve 60 binin üzerinde bilet satışı gerçekleşti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılan toplantı sonrası TFF tarafından başlama saati 20.30'dan, 18.45'e alınan Süper Kupa Finali için her iki takım taraftarları da tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

60 binin üzerinde biletin satıldığı final karşılaşması öncesi her iki takım taraftarına, takımlarının renklerini yansıtan yağmurluklar dağıtıldı ve maç için geri sayım başladı.

