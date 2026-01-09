Haberler

Süper Kupa 2025 Finalinin Başlama Saati Değişti

Güncelleme:
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin, meteorolojik verilere ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelere dayalı olarak değiştirildiğini duyurdu. Müsabakanın yeni saati 18.45 olarak belirlendi.

TFF, Galatasaray ve ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir"

