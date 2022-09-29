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Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor

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Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 3. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 3. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 futbol sezonunda üçüncü hafta geride kaldı. Ligin 2. haftasında en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Kayserigücü FK ile Kocasinan Yemlihaspor maçı oldu. 3. hafta sonunda Kocasinan Şimşekspor ile Özvatan Gençlikspor BAY geçen takımlar olurken, Kayseri Gençlerbirliği ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı. 3.haftada oynanan 9 maçın 8'i tamamlanırken 1 maç ise güvenlik nedeniyle 3-0 iken tatil edildi. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Kayserigücü FK 5-2 Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Şekerspor 4-0 Gaziosmanpaşaspor

Sungur FK 2-0 Kocasinan Ülküspor

Atletikspor 3-0 Başakpınar Belediyespor

Yahyalıspor 2-1 Trend Gayrimenkul

Argıncıkspor 3-1 Gültepespor

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Esentepespor

Akkışlaspor 4-1 Simya Koleji

Kayseri Yolspor 3-0 Amaratspor (Tatil edildi)

Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Kocasinan Kayseri Futbol Spor Haberler

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