Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı
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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 4. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 4. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Oynanan 9 maçta 36 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında en gollü karşılaşma 8 golün atıldığı Sungur FK ile Gültepespor maçı oldu. 4. hafta sonunda Kayseri Atletikspor ile Esentepespor BAY geçen takımlar olurken, Yahyalıspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı.
Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 5.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Özvatan Gençlikspor 3-1 Simya Koleji
Kayseri Yolspor 0-0 Trend Gayrimenkulspor
Kocasinan Yemlihaspor 2-2 Kocasinan Şimşekspor
Amaratspor 1-6 Kayserigücü FK
Argıncıkspor 4-2 Kayseri Şekerspor
Gaziosmanpaşaspor 1-3 Akkışlaspor
Sungur FK 6-2 Gültepespor
Erciyes Esen Makina FK 1-0 Kocasinan Ülküspor
Başakpınar Belediyespor 1-1 Kayseri Gençlerbirliği
Yahyalıspor 3-0 Develi Emar Spor (Hükmen) - KAYSERİ